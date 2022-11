TS – Inter, oggi risonanza per Lukaku. Da valutare Bastoni e Dumfries

Dall'edizione odierna di TuttoSport arriva anche un aggiornamento sulle condizioni di alcuni calciatori dell'Inter. Questo il punto della situazione: "Per Romelu Lukaku oggi l’ultima risonanza magnetica prima della partenza per il ritiro in Kuwait della Nazionale belga. La situazione sarà monitorata dato che si può cambiare un giocatore fino a 24 ore dalla prima partita del Mondiale per un infortunio. Gli staff medici di Olanda e Italia dovranno invece valutare le condizioni di Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni , ieri usciti malconci. L’azzurro ha un problema al polpaccio, mentre l’olandese ha preso un colpo al ginocchio".