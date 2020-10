Marchetti: “Inter, riscatto parziale: risposta di carattere dei calciatori. Conte deve trovare…”

Nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha analizzato il pari nell’esordio della fase a gironi di Champions League tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach:

“Tutti cercavano un riscatto. Lo ha avuto soltanto parzialmente l’Inter che poteva vincere contro il Borussia Monchegladbach e che invece si è ritrovata ad acciuffare il risultato. E lo ha fatto con grande carattere, addirittura andando a sfiorare con Kolarov la vittoria. Se Conte si aspettava una risposta caratteriale, dai suoi ragazzi, l’ha avuta. Di sicuro deve trovare però un maggior equilibrio. È l’unica delle italiane a non aver vinto e a non essersi completamente riscattata dopo il campionato. Ma la costruzione di una squadra passa anche da questo. Aver avuto la forza di non perdere è fondamentale. E anche un pareggio può essere salutato come una vittoria. Soprattutto in Champions“.