GdS – Inter, tra campo e mercato: la risposta di Antonio Conte a colpi di quattro

La vittoria rotonda contro il Cagliari ha permesso all’Inter di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel post-gara, Antonio Conte ha parlato anche di mercato, facendo trasparire il suo messaggio: se non ci sono soldi, è bene far funzionare le idee. La Gazzetta dello Sport commenta così le parole di Conte:

“Coppa Inter, non solo Coppa Italia. Antonio Conte risponde a colpi di quattro: turnover sì, senza intaccare il risultato finale. Serate così fanno buon sangue per un allenatore: «Vedere ragazzi meno impiegati giocare così, senza problemi, mi rende felice — ha commentato poi l’allenatore -. Ho avuto diverse risposte positive». Vien quasi da pensare che, se queste sono le riserve, tanto vale non affannarsi troppo sul mercato. Per carità, non ditelo a Conte. Che a proposito ha tenuto a sottolineare: «Credo che Marotta sia stato chiaro, non ci sono soldi… vuol dire che dovremo essere bravi a trovare delle situazioni che ci possono portare benefici. Se ci saranno delle occasioni, saranno di sicuro operazioni a buon mercato. Altrimenti la vedo dura…». E ancora: «Per carità, le idee ci sono, anche senza spendere tanto. Del resto, quando sugli obiettivi non puoi arrivarci con i soldi, ci devi arrivare con l’intelligenza e con l’arguzia. Io qualche idea l’ho data, andare su giocatori che sono a fine contratto, oppure fare dei prestiti. E allora: se ci sarà qualcosa da fare lo faremo, altrimenti continueremo in questo modo, perché questi ragazzi stanno facendo già tanto. Potrebbero esserci anche situazioni in uscita, dovremmo valutarle attentamente, così da rendere la rosa più corposa e più pronta».”,