Inter, risposta positiva: ora serve la controprova. Inzaghi respira. Con la Salernitana…

Il gol in extremis di Lukaku ha evitato la quarta sconfitta consecutiva. Il tecnico nerazzurro esce da Torino rinfrancato

Gianni Pampinella

Era un momento delicato per l'Inter e Simone Inzaghi, uscire dallo Stadium con una sconfitta, sarebbe stata la quarta consecutiva, avrebbe fiaccato ancora di più il morale dei nerazzurri. Invece l''Inter trova in extremis il pareggio arrivato contro la Juve, dà linfa vitale a squadra e tecnico in vista di un aprile ricco di impegni fondamentali. "In extremis, ancora grazie Lukaku. Il belga gli ha regalato i quarti di Champions, sempre Romelu lo ha avvicinato alla finale di Coppa Italia. Ma soprattutto, ha allontanato i fantasmi di un esonero che si sarebbe materializzato, qualora l’Inter avesse fallito i tre appuntamenti consecutivi tra Torino e Lisbona", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il rimpianto, semmai, è per il cartellino rosso a Lukaku. Fin lì, l’Inter si era divisa tra le buone sensazioni per la prova e i rimpianti per la sconfitta che si andava materializzando. Il rimpianto, ancora una volta, era per le tante occasioni sprecate. Anche perché arrivata nel momento più complicato della stagione. E di tutta l’era Inzaghi. Che ha preferito affidarsi ai big, lasciando ancora una volta in panchina Asllani e Bellanova".

"La risposta è stata positiva. Ora però serve la controprova. L’Inter si è spesso persa nelle partite più semplice. L’ha spiegato anche ieri Marotta, parlando dei punti persi contro le provinciali. Il match con la Salernitana per il club vale ancor di più della gara di ieri sera. Dice Marotta: «Restare fuori dalla Champions ci costringerebbe a rivedere i piani per la prossima stagione». Ballano 50 milioni di euro, il quarto posto è un traguardo obbligatorio. E lo sa anche Inzaghi. Che però esce da Torino rinfrancato. L’Inter ha fermato l’emorragia di sconfitte. Si è confermata squadra da coppa, da torneo breve. Ora in campionato mancano dieci partite".

(Gazzetta dello Sport)