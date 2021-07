Ringiovanimento della rosa? Inter soddisfatta, Inzaghi riceve tre risposte importanti

Nell'amichevole di ieri in casa del Lugano, il tecnico dell'Inter ha visto le buone prove di Satriano, Agoumé e Dimarco

Ieri sera l'Inter ha affrontato in amichevole il Lugano. Dopo il pareggio per 2-2, i nerazzurri si sono poi imposti ai rigori sugli svizzeri, molto più avanti nella preparazione iniziando la prossima settimana il campionato.

"Suning ha ordinato il taglio del monte ingaggi e il ringiovanimento della rosa. E sul secondo punto, tutta l’Inter può ritenersi molto soddisfatta di quanto visto al Cornaredo. Ottima la prova di Agoumé, super quella di Dimarco, da ricordare quella di Matias Satriano, fino a poche settimane fa centravanti della Primavera, dove era arrivato a gennaio 2020 dal Montevideo con l’etichetta scomoda di futuro Suarez e per una cifra importante: 2,4 milioni di euro. Ma ieri a Matias sono bastate un paio di giocate per far capire che in quei piedi c’è futuro. Un palo, con un’azione di fisico e voglia. E un gol da grande centravanti, con difesa del pallone spalle alla porta, girata veloce e conclusione potente. Applausi", analizza La Gazzetta dello Sport.