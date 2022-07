Inter, quando arrivano in ritiro Lukaku e Lautaro. Skriniar atteso domenica

L’Inter riparte per la nuova stagione: oggi giornata dedicata ai tamponi e a una leggera seduta di risveglio muscolare. Quando arrivano i big

L’Inter riparte per la nuova stagione. Oggi giornata dedicata ai tamponi e a una leggera seduta di risveglio muscolare ad Appiano Gentile, dove sono attesi nei prossimi giorni alcuni big. La Gazzetta dello Sport svela le date per Lukaku, Lautaro e Skriniar.

“Per l’arrivo dei “big”, da Lukaku a Lautaro, bisognerà attendere venerdì, mentre il resto dei nazionali si aggregherà il 10 luglio, giorno in cui partirà ufficialmente anche il mini-ritiro estivo ad Appiano. Per domenica è previsto anche l’arrivo di Skriniar, ma tutto dipende dalla trattativa in corso con il Psg. Due giorni dopo il debutto stagionale nell’amichevole fissata contro il Lugano”, si legge.