Inter, durante la pausa Mondiale ritiro a Malta. Pianificate due amichevoli

Durante la pausa per il Mondiale l'Inter sarà a Malta per un ritiro dal 5 al 9 dicembre. Secondo TVMSport sono in corso gli ultimi preparativi, per cui il mese prossimo l'Inter sarà a Malta e le verranno fornite tutte le strutture necessarie.