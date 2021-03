Inter-Genoa, Perin evita la ‘mattanza’. Nerazzurri, che numeri! TS: “Ritmo insostenibile per…”

I numeri dell'Inter dopo il successo sul Genoa firmato Lukaku, Darmian e Sanchez con il portiere avversario Perin che evita la goleada

L' Inter supera il Genoa 3-0 a San Siro in una sfida che - secondo Tuttosport - "sarebbe potuta essere una mattanza se Perin non avesse messo pezze un po' ovunque".

La squadra di Conte stradomina il primo tempo con 12 tiri in porta e la traversa di Nicolò Barella. Quella dei nerazzurri è stata la vittoria della consapevolezza, come dimostrano i numeri: nona consecutiva in casa e sesta nelle ultime 7, con il solo mezzo passo falso di Udine (0-0). "Un ritmo insostenibile per la concorrenza" conclude il quotidiano.