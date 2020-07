Inter-Brescia, Conte torna al 3-5-2: Eriksen fuori. Torna Brozovic in panchina? E Lukaku…

Dopo la vittoria all’ultimo respiro di Parma, Conte ritorna in panchina. A San Siro questa sera l’Inter affronterà il Brescia per cercare i tre punti per rimanere aggrappata alla vetta.

“Contro l’ultima in classifica ancora out lo squalificato Skriniar, mentre Brozovic potrebbe tornare in panchina: ieri si è allenato sia a parte sia in gruppo. Quasi certo che non ci sia dall’inizio nemmeno Eriksen: Conte è pronto a ritornare al 3-5-2 con Gagliardini, Borja Valero e Barella. Qualche dubbio in attacco: Sanchez sta bene e l’Inter potrebbe finalmente risparmiare dall’inizio Lukaku, che ha giocato 4 partite per 90 minuti. E ieri è stata svelata ufficialmente la maglia a zig zag per la prossima stagione: il debutto nell’ultima partita casalinga di questa Serie A, col Napoli”, spiega La Gazzetta dello Sport.