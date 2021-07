Barella, Bastoni e Lautaro gli ultimi a tornare: quando li aspetta l’Inter

Simone Inzaghi attende il rientro degli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le nazionali

L’Inter si prepara a riaccogliere anche gli ultimi nazionali in vista dell’inizio della prossima stagione. Al termine di questa settimana saranno solo tre i giocatori assenti ad Appiano Gentile: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. I primi due hanno vinto gli Europei con l’Italia, il Toro la Coppa America con l’Argentina. Come riportato da Gazzetta.it, “da lunedì prossimo saranno ad Appiano per completare, al netto del mercato, il gruppo su cui Simone Inzaghi avrà 19 giorni per lavorare in vista dell’esordio in campionato, con l’Inter che aprirà le danze sabato 21 agosto, alle 18.30 contro il Genoa”.