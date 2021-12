CorSera – Inter, ritorno Lukaku non impossibile: la risposta della dirigenza. Marotta…

Dopo le dichiarazioni clamorose dell'attaccante belga, l'ipotesi di un ritorno non è così remota anche se molto complicata

"Tornerò". In una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose. Big Rom ha candidamente ammesso di voler tornare in nerazzurro e ha chiesto scusa ai tifosi dell'Inter per come è finita la scorsa estate. "La storia non è finita. Romelu Lukaku che torna all’Inter a gennaio non è una follia di mercato, ma la voglia matta del centravanti belga, stanco dopo meno di cinque mesi del Chelsea e del suo allenatore tedesco, Thomas Tuchel, con cui c’è una distanza siderale", spiega il Corriere della Sera.

"Il ritorno di Lukaku all’Inter oggi è complicato, per ragioni economiche e tecniche. La dirigenza nerazzurra esclude che si possa concretizzare un prestito fino a giugno, anche per non turbare equilibri interni allo spogliatoio. Suonano però in altro modo le parole pronunciate qualche settimana fa dal ds, Piero Ausilio. «Lukaku? In prestito lo riprenderei». Farlo rientrare non sarà semplice, il Chelsea non lo regalerà in prestito. Marotta di colpi imprevedibili ne ha già fatti, trasformare una suggestione in un affare concreto non è poi così impossibile".