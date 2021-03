Inter, il ritorno di Sanchez: “Alexis al top, lo dimostrano due flash di Conte”

Se l'Inter è lassù, in testa alla classifica e con una marcia praticamente inarrestabile, è anche merito del recupero di Sanchez

Se l'Inter è lassù, in testa alla classifica e con una marcia praticamente inarrestabile, è anche merito del recupero a pieno regime di Alexis Sanchez. Uno che, quando è in forma, è in grado di dare qualità e soluzioni offensive di primissimo livello. E Antonio Conte gongola. Scrive Tuttosport:

"Due flash di Antonio Conte negli ultimi quindici giorni la dicono lunga sul momento di Alexis Sanchez, un attaccante ritrovata per l’Inter in questa lunga cavalcata verso lo scudetto: «Alexis si trova nella miglior condizione psicofisica da quando è arrivato all’Inter, oggi è un valore aggiunto», aveva dichiarato il tecnico dopo la rete al Genoa il 28 febbraio. Quattro giorni dopo il “Niño Maravilla” aveva steso il Parma con una doppietta e Conte aveva aggiunto: «Ora Lautaro e Lukaku sanno che dietro c'è lui. Creare questa situazione per noi è importante, non dimentichiamo che per un anno e mezzo siamo andati avanti solo con loro due»".