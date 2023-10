L’Inter ritrova Thiago Motta: a San Siro arriva il Bologna. Le quote dei bookmakers

Nonostante il successo finale, la sfida di martedì con il Benfica ha riservato un retrogusto amaro per Lautaro Martínez, per il quale la porta dei lusitani è sembrata a dir poco stregata. Dopo il poker con la Salernitana, il capitano in maglia 10 cerca subito un nuovo sigillo in Serie A, che Betclic indica a 1.82. Chi, invece, conserva solo bei ricordi del trionfo sulla compagine portoghese è l’uomo del match Marcus Thuram, la cui quota gol è ora a 1.91. Da tenere d’occhio anche il destro del rigorista designato Hakan Çalhanoğlu, a 3.95, e il mancino sempre ‘caldo’ di Federico Dimarco, a 5.20. Dall’altra parte, la tripletta rifilata all’Empoli aumenta ulteriormente la considerazione per Riccardo Orsolini, con quota-gol a 4.15 per Betclic. In avanti, il pericolo numero uno resta però Joshua Zirkzee, a 3.95, ma non bisogna dimenticare il talentuoso Giovanni Fabbian, arrivato quest’estate proprio dall’Inter e indicato a 5.20 per una firma in questo incontro.