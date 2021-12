Caputi: “Inter, in CL non basta quanto si fa in campionato. Il livello…”

Il giornalista ha detto la sua sulle possibili rivali agli ottavi dei nerazzurri sottolineando che per tutte serve un occhio di riguardo

«Ovvio che guardando il quadro delle formazioni le meno terribili - ha sottolineato Caputi - sono Lille e Ajax anche se poi vanno prese con le molle. In particolare la squadra avversaria ma tutte sono avversarie difficili. Arrivare primi o secondi ha la sua differenza, poi però ci vuole sempre un pizzico di buona sorte. Ci vuole una grande prestazione qualunque sia la squadra avversaria, anche se l'urna desse all'Inter una rivale meno temibile. Non basta quello che si vede in campionato, in Europa il livello sale tantissimo dal punto di vista tecnico e fisico».