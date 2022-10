Inter-Roma, tocca ad Asllani. Due dubbi per Inzaghi. Recuperato Gagliardini

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida delle 18 a San Siro contro la Roma di Mourinho

Tocca a Kristjan Asllani. Come ha confermato lo stesso allenatore Simone Inzaghi, il centrocampista albanese classe 2002 avrà in mano le redini del centrocampo dell'Inter nella sfida contro la Roma.

Recuperato Gagliardini, che ieri si è allenato con il gruppo. Due dubbi per Inzaghi: ballottaggio in mezzo l campo tra Calhanoglu e Mkhitaryan e in difesa con uno tra De Vrij e Acerbi, con l'olandese favorito.