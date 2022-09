Inter, la carica dei 150 mila: tra Roma e Barça due pienoni. Super incasso in Champions

L'Inter non sta attraversando un buon momento, ma in soccorso della squadra e di Simone Inzaghi ci sono i tifosi nerazzurri

L'Inter non sta attraversando un buon momento, ma in soccorso della squadra e di Simone Inzaghi ci sono sempre loro, i tifosi nerazzurri. Sono quasi 150.000 gli spettatori che nell'arco di quattro giorni riempiranno San Siro. Per Inter-Roma di sabato è praticamente impossibile trovare tagliandi. "Tutti i biglietti sono stati polverizzati da tempo complici i 40.000 abbonati e il largo anticipo con il quale è stata aperta la vendita. Anche il settore ospiti è esaurito, con circa 4.800 tifosi giallorossi, anche se ce ne saranno altri sparsi nel resto dello stadio. Il colpo d'occhio del Meazza, dunque, sarà importante e sarà raggiunta (o sfiorata) quota 75.000 presenti", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Tre giorni dopo, con l'arrivo a Milano dei blaugrana, la storia sarà... più o meno la stessa. “Più o meno” perché una differenza è già certa: niente tutto esaurito complice il settore ospiti che al momento presenta ampi vuoti (1.500 i tagliandi finora acquistati). Quota 75.000 presenti, dunque, non sarà raggiunta. Negli altri settori dello stadio invece i posti in vendita sono pochissimi e a cifre da capogiro perché, come succede ovunque, i prezzi della Champions sono più alti rispetto al campionato. Contro il Barça è previsto un incasso da sogno, di quelli che aiutano il bilancio e fanno maledire ancora di più la pandemia che ha tolto all'Inter, e al calcio in generale, tante risorse dal 2020 in poi".