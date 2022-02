CorSera – Inter-Roma, le pagelle: Barella spacca. Perisic, sicuri che Gosens sia meglio?

Il calciatore nerazzurro ci ha provato diverse volte a mettere in difficoltà il portiere avversario e la traversa si è messa di mezzo

In evidenza nella serata di Coppa Italia contro la Roma, il Corriere della Sera pone oltre a chi ha segnato - Dzeko e Sanchez - anche Barella e Perisic. 7.5 per il croato: "Serve l'assist al bosniaco per il gol dell'1-0 e domina la fascia. Sicuri che Gosens sia meglio?". 7 invece al centrocampista italiano: "Quasi spacca la traversa, impegna ancora Rui Patricio da fuori area. Ha un altro passo".