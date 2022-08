Inter-Roma, da giovedì 25 agosto parte la vendita dei biglietti

Si corre, partita dopo partita. I primi appuntamenti a San Siro, i primi big match. I tifosi nerazzurri non mancano mai di portare tutto il proprio calore allo stadio, sostenendo la squadra di Simone Inzaghi. Sarà così anche per Inter-Roma, primo big match di campionato a San Siro. Si tratta dell'8ª giornata di campionato: data e orario saranno comunicate il 30 agosto. I biglietti riportano domenica 2 ottobre ore 15.00 “data e ora da definire” e resteranno validi anche per la data e orario definitiva.