Inter-Roma, bilancio in favore dei nerazzurri: nei 5 precedenti di mercoledì…

I precedenti tra l'Inter e la Roma nel giorno della gara di campionato, in programma a San Siro e valida per il 36esimo turno di Serie A

Alessandro De Felice

Dopo il successo per 5-1 contro la Sampdoria, l’Inter Campione d’Italia ospita al Meazza la Roma di Fonseca nel turno infrasettimanale valido per la 36esima giornata di campionato, mercoledì 12 maggio alle 20:45. I nerazzurri arrivano alla sfida a quota 85 punti in classifica con la migliore difesa del torneo e il secondo miglior attacco, per i giallorossi 58 punti in classifica dopo la vittoria contro il Crotone (5-0).

Sono 175 i confronti in Serie A tra Inter e Roma, i nerazzurri conducono il bilancio con 72 successi contro i 49 dei giallorossi, 54 le gare terminate in parità, 6 negli ultimi 6 precedenti giocati: solo una sfida nella storia della competizione è terminata in pareggio per sette occasioni consecutive, quella tra Roma e Lazio tra il 1990 e il 1993.

Quella di mercoledì sarà l’88ª gara giocata a Milano, dove l’Inter ha vinto 44 precedenti contro i 15 della Roma, 28 le gare terminate in parità al Meazza. Inter e Roma si affrontano di mercoledì in Serie A per la sesta volta: il bilancio finora è in equilibrio con due successi per parte e un pareggio nella gara più recente (1-1 nel febbraio 2008). L'ultimo successo dell'Inter al Meazza contro la Roma in Serie A risale all'ottobre 2015: 1-0 grazie alla rete di Gary Medel - da allora una vittoria giallorossa seguita da tre pareggi.

(Fonte: Inter.it)