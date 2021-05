Inter-Roma, Chiesa: “Santon rischia il rosso. Il contatto Darboe-Pinamonti…”

La moviola dell'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa e il giudizio sulla prova di Chiffi in occasione della sfida Inter-Roma

Massimo Chiesa , ex arbitro internazionale, ha analizzato le prestazioni dei direttori di gara nel turno infrasettimanale, che si concluderà questa sera con Crotone-Verona . Ecco il giudizio sulla prova di Chiffi in Inter-Roma su Calciomercato.com.

"Inter-Roma: Chiffi 6 (Var Pairetto). Rischia il rosso Santon, per aver commesso un fallo tattico su Sanchez lanciato a rete. C’era sì Pedro in recupero pero, ma non era vicinissimo ai due: decisione al limite. Giusto non concedere il penalty all’Inter per il lieve contatto Darboe-Pinamonti".