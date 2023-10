Inter-Roma, da Sommer-Rui Patricio a Thuram-Lukaku: confronto delle formazioni

DIFESA

"Regista: Calhanoglu o Paredes? L’argentino sta crescendo, mentre il turco è già cresciuto ed ha raggiunto una notevole cifra tecnica dalla quale per adesso Paredes è distante. Le due mezze ali: Barella o Bove. Forse un giorno il giovane romanista riuscirà a prendere il posto dell’ex cagliaritano in Nazionale, ma ora è impossibile sostenere il paragone fra i due. Mkhitaryan o Cristante: l’armeno appartiene a una categoria che non è quella del romanista, ha una tecnica sopraffina. Gli esterni: a destra non c’è proprio possibilità di paragone fra Dumfries e Karsdorp o Celik, viaggiano su linee differenti, l’olandese lascia il segno, gli altri due no. Se sulla fascia sinistra della Roma ci fosse stato Spinazzola, il confronto con l’altro terzino/ala, Dimarco, sarebbe stato interessante ed equilibrato. I due si avvicinano per qualità, oggi l’interista ha una condizione notevole, una velocità forse superiore al romanista, ma se sono in concorrenza in Nazionale significa che la scelta va fatta basandosi soprattutto sullo stato di forma. Il problema è che Mourinho non avrà nemmeno Spinazzola, da quella parte giocherà Zalewski, ancora alla ricerca del meglio di se stesso e anche se per caso lo ritrova questo pomeriggio non basta comunque a pareggiare il livello con Dimarco".