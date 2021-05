Inter-Roma, i convocati di Fonseca: tre recuperi, out Smalling

La lista dei convocati dell'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in vista della sfida di questa sera a San Siro contro l'Inter

La Roma ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida contro l'Inter, in programma questa sera a San Siro alle 20:45. Ecco la lista dei calciatori a disposizione di Fonseca per il match valido per la trentaseiesima giornata. Tornano a disposizione Villar, Carles Perez ed El Shaarawy.