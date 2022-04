Inter-Roma, Cristante out: il centrocampista non è partito con la squadra

Jose Mourinho perde Bryan Cristante per la gara di domani sera contro l'Inter

A 24 ore dalla sfida contro l'Inter, Jose Mourinho perde uno dei suoi titolari: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Bryan Cristante non sarà a disposizione del tecnico portoghese per la gara di domani. Ancora non è chiaro il motivo, ma il calciatore non è partito con la squadra alla volta di Milano: al suo posto sarà schierato Jordan Veretout al fianco di Sergio Oliveira.