Inter-Roma, Dybala c’è: tentazione ‘Fab Four’ per Mou. Novità a destra?

L'argentino ha risolto il problema fisico che gli ha fatto saltare l'Atalanta e le due gare con la nazionale

Alessandro De Felice

Paulo Dybala ci sarà a San Siro. La corsa contro il tempo dell'argentino si è conclusa con il lieto fine per José Mourinhi e la sua Roma.

Lo 'Special One' avrà a disposizione la Joya in occasione della sfida contro l'Inter, in programma alle 18 allo stadio Meazza.

Come riferisce Tuttosport, ieri sono arrivate risposte positive nell'allenamento di rifinitura svolto in gruppo dopo la seduta individuale del giorno prima, in seguito al ritorno dall'Argentina.

Da Trigoria circola ottimismo circa il suo utilizzo dal primo con i 'Fab Four', ovvero insieme a Zaniolo, Abraham e Pellegrini.

Per Mou dubbio sulla destra con Zalewski in vantaggio su Celik. Spinazzola a sinistra e la coppia Cristante - Pellegrini al centro. Dietro Abraham, come dicevamo, Dybala potrebbe partire dall’inizio al fianco di Zaniolo, mentre saranno confermati Rui Patricio in porta e il terzetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

Tornano tra i convocati anche El Shaarawy e Kumbulla, entrambi recuperati dalle rispettive lesioni.