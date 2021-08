Inter, atteso via libera dalla Roma per Dzeko. “In dubbio per la Dinamo Kiev”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dzeko è in dubbio per la partita contro la Dinamo Kiev: i dettagli

"Edin Dzeko ieri ha avuto l'autorizzazione della Roma a disputare un «allenamento individuale» alla Pinetina. Tradotto: ha corso da solo, ma in un campo diverso rispetto ai compagni. L'obiettivo è quello di tenersi in forma perché l'inizio del campionato è dietro l'angolo. La richiesta è partita chiaramente dall'Inter e i colleghi della Roma l'hanno esaudita". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vicenda Dzeko. Il bosniaco difficilmente sarà presente nell'amichevole contro la Dinamo Kiev perché è ancora da risolvere una questione tra Dzeko e la Roma sullo stipendio di luglio. "Se il via libera sarà arrivato nella notte o giungerà stamani, l'Inter ufficializzerà il trasferimento dell'attaccante e lo manderà in campo nell'ultima "sgambatura" prevista ad Appiano Gentile al mattino. A quel punto, siccome il bosniaco è allenato ed è pure carico (così assicurano i compagni che ci hanno parlato), potrebbe addirittura partire dal primo minuto contro la Dinamo Kiev. Magari resterà in campo un tempo e poi lascerà spazio a Pinamonti. In alternativa tutto rimandato a lunedì e "Pina" in avanti con Satriano".