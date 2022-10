Inter-Roma è Lautaro contro Zaniolo: ‘Toro’ a secco da 5 gare, l’ex cerca il primo gol

Il match di San Siro di oggi propone la sfida tra il 'Toro' e il grande ex: entrambi vanno a caccia del gol

Alessandro De Felice

Lautaro Martinez e Nicolò Zaniolo, uno contro l'altro. Questa sera a San Siro in Inter-Roma va in scena la sfida nella sfida tra il 'Toro' e il calciatore giallorosso.

L'attaccante dell'Inter è galvanizzato dalle due gare con l’Argentina, in cui ha collezionato un gol e un assist contro Honduras e Giamaica.

Zaniolo, invece, la nazionale l’ha invece dovuto osservare da casa e che ha sentito fischiare le orecchie quando Roberto Mancini giovedì ha dichiarato che "La porta dell’Italia è sempre aperta, anche a chi ha avuto comportamenti non giusti in passato, per tornare, basta chiedere scusa". Il calciatore giallorosso si è allenato a Trigoria per ritrovare la forma migliore.

Lautaro dovrà rinunciare ancora all’amico e partner d'attacco Romelu Lukaku, come sottolinea il quotidiano Tuttosport:

"Da quando il belga è tornato a Milano i due hanno giocato insieme solo durante la preparazione e nelle prime tre giornate di campionato. E’ vero che l’Inter alla terza gara ha perso 3-1 con la Lazio, ma in quelle tre partite Martinez e Lukaku, in coppia, hanno messo insieme 3 gol e 2 assist. Da quando “Big Rom” si è fermato, Lautaro è diventato il faro dell’attacco nerazzurro, ma ha segnato solo alla prima uscita da “orfano”, contro la Cremonese. Dopodiché due partite a secco in Champions (anche se contro il Viktoria Plzen ha giocato i venti minuti finali) e tre in campionato".

Per Lautaro la Roma è quasi un tabù:

"Da quando è in Italia ha affrontato la Roma otto volte (sette in campionato e una in Coppa Italia), non ha mai perso - 3 vittorie e 5 pareggi -, ma ha segnato solo un gol, in occasione dell’ultimo incrocio il 23 aprile scorso (di testa su corner di Calhanoglu)".

Finora è andata peggio a Zaniolo, uno degli ex della gara, che non ha mai esordito in prima squadra, fermandosi alla Primavera con cui ha vinto uno scudetto nel ’17-18 prima di essere inserito nell’ormai famoso scambio con Nainggolan.

"Contro l’Inter, cinque partite (quattro in A e una in Coppa Italia), zero successi, zero gol, zero assist e ben tre cartellini gialli. Insomma, difficile possa andare peggio ed è quello che si augura Mourinho a cui sono mancate molto le sue accelerazioni in campo aperto. Zaniolo è alla ricerca dunque del primo gol da ex e del primo gol in generale in questa stagione, già condizionata da un infortunio alla spalla".