CdS / Roma, solo Lukaku giocherebbe titolare nell’Inter: Inzaghi-Mou, i cambi…

Il confronto del quotidiano sportivo tra le due squadra a ridosso della partita di campionato in programma al Meazza

Un confronto spietato. Il Corriere dello Sport analizza le rose di Inter e Roma alla viglia della sfida di San Siro, in programma alle 18:00.

“Il belga è l’unico giocatore della Roma che oggi sarebbe titolare nella squadra di Inzaghi. Tutti gli altri no. Andrebbero in panchina e in qualche caso anche le riserve dell’Inter si fanno preferire ai titolari della Roma”.