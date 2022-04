Il Giornale – Inter-Roma, due squadre col morale alle stelle. Mourinho? Doveroso…

Il quotidiano analizza il big match in programma domani alle 18

Sulla carta quella con la Roma è l'ultimo grande scoglio per l'Inter, ma, come ci ha insegnato questo campionato, niente è scontato. Vietato sbagliare per i nerazzurri per quella che sarà una gara importantissima in chiave scudetto. Il Giornale analizza il match in programma domani. "Inter-Roma è un po' come la sfida di chi è tornato dall'inferno e non ha più paura di niente e di nessuno, perché sa che all'inferno delle sconfitte si può sopravvivere. A Mourinho quest'anno è capitato più di una volta, che non si possono contare. Inzaghi in meno di 2 mesi ha rischiato di sciupare un anno di lavoro. Arrivano però alla sfida di domani pomeriggio con le squadre in salute e il morale alle stelle. Sarà una partita speciale, importante per tutti e non solo per l'Inter e non solo per Mourinho".