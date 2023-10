CdS – Inter-Roma, motivazione Lukaku: “Vuole farsi rimpiangere da Inzaghi, che lo ha…”

Quella del 29 ottobre prevista a San Siro tra Inter e Roma sarà una sfida molto calda dal punto di vista ambientale. I fari, infatti, sono tutti puntati su Romelu Lukaku, che tornerà per la prima volta a Milano da avversario dopo il fattaccio di questa estate. Per lui il tifo interista ha preparato un'accoglienza non proprio amichevole, mentre lui, come scrive il Corriere dello Sport, vuole farsi rimpiangere da Simone Inzaghi:

"Proprio la sfida all’Inter, attesa più dai suoi ex tifosi che da lui, rappresenta il primo bivio fondamentale dell’autunno: se la Roma saprà mantenere un buon rendimento nelle due prossime partite all’Olimpico, contro il Monza in campionato e contro lo Slavia Praga in Europa League, poi andrà a giocarsi le sue credenziali da Champions League a San Siro, in casa dei vicecampioni d’Europa. Al di là dell’accoglienza ostile che lo stadio gli riserverà, Lukaku entrerà in campo con una motivazione extra: farsi rimpiangere dall’allenatore, Simone Inzaghi, che lo ha mandato in panchina nella finale di Istanbul".