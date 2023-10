Inter-Roma, pagelle TS: “Acerbi annulla la controfigura di Lukaku. L’unico che delude è…”

Il migliore in campo in Inter-Roma, secondo Tuttosport, è Marcus Thuram, autore del gol decisivo: "Sotto gli occhi di papà Lilian segna, dopo quello nel derby, un altro gol iconico che mette il punto esclamativo a una grande partita", il commento del quotidiano. 7, invece, il voto di Acerbi ("Per uno che ha messo la museruola ad Haaland nella finale di Champions è un gioco da ragazzi cancellare dalla partita la controfigura di Lukaku"), Dumfries e Dimarco.