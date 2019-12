Inter, schermaglie di mercato con la Juventus: tutti i nomi. E con la Roma “battaglia” per…

“Passano le stagioni, ma il braccio di ferro continua. Con l’avvicinarsi del mercato invernale Inter e Juve lottano per aggiudicarsi i pochi giocatori su piazza, come in estate fecero per Lukaku. Il chief football officier bianconero Fabio Paratici corteggia Kulusevski, atalantino in prestito al Parma, obiettivo dei nerazzurri. Schermaglie che anticipano il duello della prossima estate per Chiesa e Tonali. Un confronto che surriscalda la corsa scudetto: l’Inter oggi dovrà battere il Genoa per riagganciare la Juve”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito al mercato ormai alle porte con un duplice duello in atto, con l’Inter sempre protagonista: da un lato ci sono appunto le schermaglie con la Juventus, dall’altro un potenziale duello con la Roma.

MERCATO INTER, LE ULTIME – Sia nerazzurri che giallorossi, infatti, seguono Gaetano Castrovilli, giovane talento che si sta mettendo in luce con la Fiorentina. La Roma, intanto, lavora con la Viola per Florenzi, uno degli obiettivi di Conte mentre l’Inter spera di trovare un accordo con i toscani per Politano. “Sempre a gennaio, Inter e Roma potrebbero gareggiare per Petagna, centravanti della Spal che ai giallorossi farebbe comodo come vice Dzeko e che l’Inter segue anche perché Giroud del Chelsea non è facile da prendere: ma i Blues si sono lasciati male con Conte e per questo sparano cifre fuori portata. E l’Inter, perso il bottino Champions, deve fare economia. Condizione che complica anche l’affare Vidal, che il Barça cederebbe solo a caro prezzo”, chiosa Repubblica.