Inter-Roma, le richieste di Mourinho: il piano anti Dumfries-Thuram e una vecchia arma

“Bove è favorito su Aouar, in quel caso Cristante potrebbe essere schierato a sinistra dei tre centrocampisti per raddoppiare con Zalewski su Dumfries e sostenere quindi N’Dicka sulla velocità dell’olandese e di Thuram”.

“Accompagnare la manovra offensiva: vista l’indisponibilità di Dybala e Pellegrini la Roma non ha quel giocatore di “collegamento” (come ha detto Mou) tra i reparti. Cristante dovrà aiutare nella manovra, così come gli esterni. Tante prove tattiche anche sui calci piazzati, non solo quelli difensivi.