Inter-Roma, GdS: “Attacco? Ecco la scelta di Inzaghi. In difesa ieri provato Dimarco”

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi dovrebbe confermare Lautaro Martinez in attacco contro la Roma

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi dovrebbe confermare Lautaro Martinez in attacco contro la Roma: il Toro, in un grande momento di forma, sarà affiancato con ogni probabilità da Dzeko, ex di turno e autore di due reti in due partite contro i giallorossi mentre Correa dovrebbe sedersi inizialmente in panchina. "In fascia Dumfries ritroverà il posto a destra, Perisic manterrà quello a sinistra. Ieri è stato provato Dimarco nel terzetto difensivo, ma Bastoni è comunque avvantaggiato", rammenta poi la Rosea.