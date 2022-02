Inter-Roma, turnover per Mourinho: Josè ritrova Pellegrini per la panchina

Così come Inzaghi, anche Mourinho è orientato a cambiare qualcosa in vista della sfida di questa sera tra Inter e Roma

Così come Inzaghi, anche Mourinho è orientato a cambiare qualcosa in vista della sfida di questa sera tra Inter e Roma. Ecco le possibili scelte del tecnico giallorosso secondo la Gazzetta dello Sport:

"Dentro Viña al posti Maitland-Niles e Veretout per Cristante, a meno che il sacrificato non sia Mkhitaryan. Il tutto per disegnare un 3-4-1-2 impostato sugli inglesi: Smalling e Abraham. Detto che la Roma ritrova capitan Pellegrini almeno per la panchina, l’asso del portoghese è proprio Abraham".