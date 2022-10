Inter-Roma, confermato il sold out: il dato dei presenti al Meazza

L'Inter ha estremo bisogno di tornare a vincere e per questo, anche oggi, il popolo nerazzurro si è stretto attorno alla squadra. Al Meazza sold out per la sfida con la Roma dell'ex José Mourinho, a testimonianza del grande sostegno da parte dei tifosi. Sono in 75.389 presente per spingere i ragazzi di Simone Inzaghi alla vittoria.