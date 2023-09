Inter-Roma, al via la vendita dei biglietti: date e fasi, tutti i dettagli

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Tutti i biglietti sono infatti emessi in formato elettronico PDF quindi di facile duplicazione. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it