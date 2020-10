GdS – Inter, rosa da oltre 400 milioni: nerazzurri avanti al Bayern campione d’Europa

Una rosa da 439 milioni di euro. È questa la cifra investita dall’Inter sul mercato per acquistare i calciatori attualmente in rosa. Secondo l’analisi condotta dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro si stabilisce in quattordicesima posizione, alle spalle del Napoli (467): più avanti, in ottava posizione, c’è la Juventus con 594 milioni.

A comandare è il Manchester City con oltre mille milioni (esattamente 1036), mentre alle spalle dei Citizens troviamo il PSG (888), il Manchester United (844) e il Barcellona (826). Curiosamente proprio alle spalle dell’Inter c’è il Bayern Monaco (408), reduce dal ‘Triplete’ con la vittoria nella passata stagione di Champions League, della Bundesliga e della Coppa di Germania.