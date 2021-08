TS – Inter, la rosa è competitiva anche grazie alle “riserve”: “Vidal e Sensi…”

Tuttosport analizza l'ottima performance di alcuni singoli contro il Genoa, evidenziando come Inzaghi disponga di una rosa importante

Tra i giocatori più in forma, non si può non citare Darmian, Dimarco, Vidal e Sensi: tutti e quattro non figurano nell'undici titolare nerazzurro ma le loro prestazioni dimostrano come non abbiano voglia di essere considerare riserve. Darmian e Dimarco puntano ad insidiare i titolari Dumfries e Perisic mentre i segnali lanciati da Vidal sono importanti. "Non ha perso tempo per confermare che da esubero di mercato vuole diventare una risorsa preziosa per Inzaghi, dopo aver deluso alla sua prima annata interista col suo grande sponsor Conte", spiega Tuttosport. In attesa di capire se potrà tornare titolare, il gol e l'assist di Vidal nello spezzone a sua disposizione sono due buone notizie per Inzaghi, che potrà contare sull'esperienza del cileno anche a gara in corso.