Ruggeri: “Mi gusto lo scudetto. Crisi finanziaria? Problema di tutti. Simoni mi disse…”

Le dichiarazioni del cantante e tifoso dell'Inter, Enrico Ruggeri, dopo la vittoria dello scudetto da parte della squadra nerazzurra

Enrico Ruggeri, cantante e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto in collegamento su Italia 1 nel corso della trasmissione 'Tiki Taka': "Se mi godo lo Scudetto? Ovviamente sì, me lo gusto. Ascolto le notizie con attenzione, ma mi sembra che 'Se Atene piange Sparta non ride'. Non credo che ci siano in Europa troppe società con bilanci in attivo. Credo che sia un problema generale del calcio, che dovrà ridimensionarsi, in attesa che arrivi un po' d'ossigeno dal pubblico che torna allo stadio. Il confronto Fraizzoli-Zhang? Era un altro calcio. I presidenti erano molto più innamorati del calcio rispetto agli affari. Il giocatore con la marcia in più? Lukaku e Barella".