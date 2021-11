Inter, il ruolo che ha in mente Inzaghi per Sensi: “Uno slot ora non c’è più”

Il Corriere dello Sport oggi parla del momento di Stefano Sensi, non convocato dal ct Mancini in Nazionale

Quale ruolo per Stefano Sensi nell’Inter di Simone Inzaghi? Superato l’infortunio al ginocchio, ora il centrocampista ex Sassuolo è alla ricerca della miglior condizione e del ritmo partita. In panchina contro lo Sheriff e nel derby, Sensi vuole sfruttare la sosta ad Appiano Gentile - non è stato infatti convocato in Nazionale dal ct Mancini - per tornare al top e giocare con più continuità fino a Natale.