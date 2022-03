Sabatini: “Inter? Non mi fido. Zhang senior, un semidio. Scamacca e Frattesi…”

Il dirigente della Salernitana ha parlato con La Gazzetta dello Sport della sfida con i nerazzurri ma anche dei due giocatori del Sassuolo che conosce bene

Ieri è arrivato a Milano per il Torneo 'Amici dei Bambini' dell'Aldini e oggi con la sua Salernitana affronterà la sua ex, l'Inter. Walter Sabatini, dirigente del club campano, è convinto che la squadra nerazzurra si può battere. Lui che in nerazzurro ha lavorato se pur per una breve parentesi. A La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio di quella sua esperienza: «Un giocatore nerazzurro che sento mio? Su Bastoni ho molta responsabilità. Ho fortemente caldeggiato l’operazione. Marotta su Scamacca e Frattesi? Quando Scamacca andò via dalla Roma ci rimasi male, ho fatto di tutto perché restasse. Frattesi lo portammo in prima squadra quando era ancora negli Allievi e gli dissi che se non avesse fatto carriera in Serie A, sarei andato a cercarlo per picchiarlo. Lo prenderei subito se fossi all'Inter», ha spiegato.