CdS – Inter-Salernitana, in 6 mila granata: ospiti non si sentono affatto battuti

Inter-Salernitana apre la domenica di Serie A e mette subito in palio punti importanti per i nerazzurri. Proibitivo l'impegno sulla carta per la squadra di Nicola, che però non ha alcuna intenzione di arrendersi senza combattere. Si legge sul Corriere dello Sport: "Seimila tifosi sosterranno oggi la Salernitana al Meazza. E quando Fabio Caressa pronostica 1 fisso, il presidente Iervolino replica: «Forse ha sbagliato». Insomma, la Salernitana non si sente affatto battuta in partenza ed è tutt’altra squadra da quella che ne prese cinque il 4 marzo scorso. Anche due settimane fa la formazione di Nicola ha subito, a Reggio Emilia, una sconfitta pesante, ma da quella brutta figura qualcosa di diverso è accaduto: il summit tra Iervolino, De Sanctis e Nicola, la ritrovata coesione, la vittoria (sofferta) sul Verona".