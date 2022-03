Inter-Salernitana 5-0, sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti

Spazio al consueto appuntamento social: ai tifosi nerazzurri il compito di scegliere il man of the match di ieri sera

L'Inter contro la Salernitana ha ritrovato la vittoria, i tre punti e i gol, 5 in totale alla fine di un match mai messo in discussione, affrontato con fame, grinta e bel gioco. La tripletta di Lautaro Martinez ispirato da Barella e la doppietta di Edin Dzeko hanno acceso la festa nerazzurra in una serata aperta con la premiazione delle quattro leggende entrate nella Hall of Fame 2021.