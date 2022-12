Inter, si alza il livello. Inzaghi ruota il centrocampo: tocca a Barella e Mkhitaryan

"Sarà pure un’amichevole dentro allo stesso, improponibile, stadio mignon da 3mila posti in cui lunedì ha battuto 6-1 il tenerissimo Gzra United, terzo nel campionato maltese, ma oggi (ore 18) l’Inter sale di livello. A Paola, vicino a La Valletta, sfida il Salisburgo: lo scenario non sarà da grande Europa, ma le due squadre in campo per valore lo sono. Inzaghi, invece, potrebbe far cominciare come mezzali, ai lati di Asllani regista, i due che non sono partiti titolari lunedì: Barella e Mkhitaryan", riporta La Gazzetta dello Sport.