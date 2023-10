Inter-Salisburgo, Inzaghi conferma la regola del quattro? L’idea del tecnico

"La sensazione a 48 ore dalla partita, è che il tecnico possa confermare questa tendenza. Ovviamente rispetto alla partita di Torino, ci saranno sicuramente due novità, ovvero il ritorno dal primi minuto di Bastoni e Dumfries. Bastoni prenderà il suo posto da braccetto sinistro e dovrebbe trovare in difesa Pavard a destra e uno fra De Vrij e Acerbi al centro. L’italiano è sulla carta il titolare e favorito, ma la sfida di domenica con la Roma e soprattutto Lukaku, potrebbe convincere Inzaghi a preservarlo, confermando quindi al centro De Vrij, in forma e senza minuti con l’Olanda durante la sosta".

"Dumfries ovviamente andrà a destra (Cuadrado è infortunato), mentre a sinistra Carlos Augusto potrebbe dare il cambio a Dimarco, apparso meno brillante del solito. Dunque, tre cambi - Bastoni, Dumfries e Carlos Augusto - col quarto che dovrebbe essere rappresentato da Frattesi, entrato molto bene a Torino al posto di Barella. Proprio il cagliaritano potrebbe rifiatare con la conferma ovviamente di Calhanoglu in regia e Mkhitaryan mezzala sinistra. Davanti si va verso la conferma di Thuram e Lautaro Martinez".

