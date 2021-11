Inter, salto in avanti nei ricavi da sponsor di maglia. Fino al 2025 garantiranno…

Balzo in avanti per quanto riguarda i ricavi da sponsor di maglia dopo gli accordi con Socios, Digitalbits e Lenovo

La relazione sulla trimestrale di Inter Media and Communication , rispetto alla scorsa stagione, ha presentato diversi segnali negativi. Va ricordato, però, che i numeri sono difficilmente paragonabili "anche in ragione dello spostamento di parte dei ricavi dalla stagione 2019-20 a quella 2020-21".

"Il salto in avanti c’è stato - come previsto - nei ricavi da sponsor di maglia, frutto degli accordi con Socios, Digitalbits e Lenovo che garantiranno complessivamente - fino al 2025 - introiti per 116 milioni di euro. In questo panorama si muove il club tutto. Il progetto non prevede scossoni", sottolinea la Gazzetta dello Sport.