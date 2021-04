Inter, il saluto agli ex del Cagliari: “Ieri compagni d’avventura, oggi fieri avversari”

Il tweet del club nerazzurro agli ex: "Ieri compagni d'avventura, oggi fieri avversari in campo: in bocca al lupo per il prosieguo del campionato!"

Marco Astori

Erano diversi gli ex dell'Inter in campo oggi da avversari con la maglia del Cagliari: da Radja Nainggolan a Diego Godin, senza dimenticare Kwadwo Asamoah e i due cresciuti nel settore giovanile Gabriele Zappa e Alfred Duncan. Il club nerazzurro, qualche ora dopo il fischio finale del match, ha voluto salutare gli ex augurandogli buona fortuna per la salvezza: "Ieri compagni d'avventura, oggi fieri avversari in campo: in bocca al lupo per il prosieguo del campionato!".