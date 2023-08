Ts – Inter-Samardzic, risposta a breve: occhio alla Juve. La richiesta dell’entourage…

Nonostante le visite mediche, l'affare Samardzic rischia di saltare. Rafaela Pimenta, l’intermediaria che aveva curato l’affare chiudendo l’accordo con i nerazzurri, non si presenta in sede, dove invece ci sono i rappresentanti di Samardzic, della L1os Sports. "Si inizia ad intuire qualcosa, con le ricostruzioni successive che certificano come l’avvocatessa brasiliana non faccia più parte dell’affare, con Karsten Rickart nuovo legale della negoziazione", sottolinea Tuttosport.