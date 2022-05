Inter-Sampdoria, si va verso il sold out. A San Siro cancelli aperti dalle 18

In vista della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro per Inter-Sampdoria (calcio d'inizio alle 18:00) apriranno alle 16:00

MILANO - Ultima giornata di campionato e ultima sfida a San Siro della stagione: sarà l'occasione, per il pubblico nerazzurro, per stare vicino un ultima volta ai ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati nella sfida contro la Sampdoria in programma domenica 22 maggio alle 18:00.

In vista della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro per Inter-Sampdoria (calcio d'inizio alle 18:00) apriranno alle 16:00. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio già a ridosso delle 16:00 per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.