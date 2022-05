Inter-Samp, Gagliardini non ce la fa. Formazione decisa: un solo dubbio per Inzaghi

Il tecnico dell'Inter si affiderà ai soliti noti per l'ultima gara della stagione, potrebbe giocare Sanchez dal 1' in attacco

"Niente Sampdoria per Gagliardini, che durante l’allenamento di ieri ha riportato un’infrazione al piede sinistro. Finisce prima del tempo la stagione dell’ex Atalanta, che aveva avuto un ottimo impatto nell’ultima trasferta di Cagliari, con l’assist per il definitivo 3-1 di Lautaro. La formazione per domani sembra comunque fatta, con unico dubbio in attacco: Sanchez sembra favorito su Dzeko e Correa nel ruolo di spalla di Lautaro", riporta La Gazzetta dello Sport.